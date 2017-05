O Luxemburgo recebeu 186 pedidos de asilo em abril, menos 36 do que no mês anterior, segundo dados revelados hoje pela Direção da Imigração.

Entre janeiro e abril deste ano, 868 pessoas já solicitaram proteção internacional ao Grão-Ducado. São mais 256 pedidos face a igual período de 2016.

A maior parte dos requerentes de asilo, em abril, era oriunda da Síria, Argélia e Albânia. Note-se ainda que segundo o boletim mensal da Direção da Imigração um cidadão originário da Venezuela pediu proteção internacional ao Luxemburgo no mês passado.

Quanto às decisões tomadas pela Direção da Imigração no mês passado, 82 migrantes obtiveram o estatuto de refugiado. Um estatuto que o país concedeu a 271 pessoas desde o início do ano.

Importa referir que estas concessões do estatuto de refugiado não incluem os migrantes que têm chegado ao país ao abrigo do acordo entre a União Europeia e a Turquia e no âmbito do programa de recolocação.

