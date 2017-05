Luxemburgo recebeu menos pedidos de asilo de menores não acompanhados em 2016

O Luxemburgo recebeu menos pedidos de asilo por parte de menores não acompanhados em 2016, segundo dados do Eurostat revelados esta quinta-feira.

No ano passado, 50 menores pediram proteção internacional ao Grão-Ducado. Trata-se de uma descida de 52% face a 2015, ano em que o país recebeu 105 pedidos. O gabinete indica também que, no ano passado, todos os menores que pediram asilo ao Luxemburgo eram rapazes., oriundos principalmente do Afeganistão (15), Marrocos (10) e Guiné (5).

No conjunto da União Europeia, o número de menores não acompanhados que apresentaram pedidos de asilo baixou quase um terço no ano passado. Em 2015 chegaram ao bloco europeu 96.465 pedidos, número que baixou para 63.290 no ano passado.

O gabinete europeu de estatísticas nota que, mesmo assim, o número de pedidos de asilo de menores sozinhos que chegaram a UE no ano passado é quase cinco vezes superior à média anual de 12 mil no período 2008-2013.

A Alemanha foi o Estado-membro que mais pedidos recebeu (35.935), seguindo-se a Itália (6.020) e a Áustria (3.900).

Redação Latina/Lusa