Luxemburgo recicla mais de 90% das embalagens de metal

O Luxemburgo recicla 90,7% das embalagens de metal, incluindo as de alumínio, segundo dados referentes a 2015, revelados pela ministra do Ambiente, Carole Dieschbourg.

O valor surge bastante acima da meta de 50% estabelecida pela diretiva europeia de 1994, o que, segundo a ministra, não significa que o país não deve continuar a esforçar-se por melhorar a situação.

Respondendo a uma questão parlamentar dos deputados Max Hahn e Claude Lamberty, do DP, a ministra aproveita para lembrar que atualmente são apenas 20 as comunas do Luxemburgo que têm o chamado ‘saco verde’, destinado à reciclagem de sacos plásticos e outras embalagens de plástico que não devem ser colocadas no ‘saco azul’.

O sistema dos ‘sacos verdes’ deverá, no entanto, ser alargado às restantes comunas do país. Pelo menos é essa a intenção da associação Valorlux, que gere o sistema. Segundo Carole Doeschbourg, o sistema de separação de lixo da Valorlux vai ser alvo de uma modernização no final deste ano.

Redação Latina