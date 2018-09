Luxemburgo reforça prevenção contra peste suína africana

O Luxemburgo reforçou as medidas de prevenção contra a peste suína africana, depois de a doença ter atingido a Bélgica. Em causa, a confirmação de pelo menos cinco casos numa região belga próxima da fronteira com o grão-ducado. Pelo menos cinco javalis morreram no país vizinho depois de terem sido infetados pelo vírus da peste suína africana.

A peste suína africana é uma doença que não tem cura e é altamente contagiosa entre os animais e já levou ao abate de centenas de milhares de porcos na Europa de Leste.

O ministro da Agricultura, Fernand Etgen, diz que a prioridade é evitar que a doença se alastre.

Apesar de o vírus não conhecer fronteiras, o governante decidiu criar zonas de vigilância na autoestrada A6, entre Steinfort e a cidade do Luxemburgo, e também na A4, entre a capital e Esch-sur-Alzette.

A caça continua a ser permitida nessas zonas, aliás os caçadores têm instruções para procurarem ativamente eventuais javalis mortos.

Estas medidas preventivas são provisórias, podendo, de acordo com Fernand Etgen, ser revogadas ou reforçadas conforme à evolução da situação.

O ministro da Agricultura tem já marcada, para o dia 27 de setembro, uma reunião de informação com os criadores de porcos.

Redação Latina