Luxemburgo reforça relações económicas com os EAU

O Luxemburgo e os Emirados Árabes Unidos (EAU) discutiram ontem a constituição de uma comissão conjunta, para analisar as possibilidades de cooperação bilateral em várias áreas económicas, sobretudo no turismo, na logística e no setor espacial.

Esta comissão insere-se no contexto geral do acordo de cooperação científica, no quadro da iniciativa “SpaceResources.lu, assinada em outubro do ano passado.

Esse acordo abrange a permuta de informação e a peritagem, nos recursos humanos, na ciência e nas tecnologias espaciais, tanto ao nível da legislação como do Direito do Espaço.

Tudo isto foi discutido, entre o Ministro da Economia do Luxemburgo, Étienne Schneider, e o seu homólogo Sultan Bin Saeed Al Manswouri, que esteve de visita ao Grão-Ducado, na quarta-feira.

O ponto alto da cooperação bilateral, para o futuro, é a participação do Luxemburgo na exposição universal de 2020 no Dubai, onde são esperados mais de 25 milhões de visitantes.

Redação Latina