Luxemburgo regista recorde de novas infeções pelo vírus da sida em 2017

O Luxemburgo voltou a atingir um número recorde de novas infeções pelo vírus da sida. No ano passado, foram registados 101 casos no país, de acordo com o relatório anual do Comité de Vigilância da Sida.

O documento dá conta de um aumento das novas infeções, tratando-se do número mais elevado de sempre no grão-ducado. Em causa estão 74 homens e 27 mulheres.

As relações sexuais desprotegidas continuam a ser a principal forma de propagação. Depois, surge a partilha de seringas entre os utilizadores de drogas por via intravenosa, algo que afeta sobretudo o grupo etário dos 26 aos 35 anos.

Mesmo assim, o documento ressalva que o país assistiu no ano passado à primeira diminuição das infeções resultantes do uso de drogas por via intravenosa, com o número a cair de 21 para 10, entre 2016 e 2017. Trata-se da primeira quebra desde 2013.

Redação Latina