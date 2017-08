O Luxemburgo registou 15 casos de sarampo na última década, segundo dados revelados hoje pela ministra da Saúde, Lydia Mutsch.

Desde o início do ano – até 22 de agosto último –, foram detetados três casos no grão-ducado, “classificados como casos importados de outros países”. Trata-se do número mais elevado desde 2011, ano em que foram descobertos seis casos de sarampo no país.

Na resposta a uma questão parlamentar do deputado Gusty Graas (DP), a ministra sublinha que “a cobertura de vacinação contra o sarampo é de 99% após a primeira injeção”, de acordo com um estudo de 2012.

A ministra lembra que a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda a todos os países-membros a instauração de um comité de vigilância para a erradicação do sarampo. O Luxemburgo já dispõe de um comité de especialistas na matéria, que seguem de perto a situação nacional. Lydia Mutsch realça também que o grão-ducado é reconhecido pela OMS como um dos países que já erradicaram o sarampo.

A ministra salienta ainda que “um dos elementos indispensáveis para manter a situação é a vacinação dos requerentes de proteção internacional pela Inspeção Sanitária aquando da sua entrada em território luxemburguês”.

