Luxemburgo tem o salário médio mais elevado da OCDE

O Luxemburgo tem o salário médio mais elevado entre os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

Segundo dados da organização referentes a 2015, divulgados esta semana nas redes sociais, o grão-ducado apresenta um salário médio anual de 53.068 euros, o que equivale a cerca de 4.420 euros por mês.

Suíça, com 51.092 euros, e Estados Unidos, com 50.624, completam o pódio dos países com os salários médios mais elevados da OCDE.

No outro extremo da lista, México (12.923 euros), Hungria (17.545) e Letónia (17.925) são os membros da OCDE com os ordenados médios mais baixos.

Redação Latina