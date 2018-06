Luxemburgo tem segunda taxa mais alta em termos de teletrabalho – Eurostat

Cerca de 12,7% da população ativa no Luxemburgo trabalha regularmente a partir de casa, segundo dados divulgados hoje pelo gabinete europeu de estatística, Eurostat.

O grão-ducado tem assim a segunda taxa mais elevada da União Europeia (UE), surgindo apenas depois da Holanda, com 13,7%, e acima da média comunitária de 5%. Bulgária, com 0,3%, e Roménia, com 0,4%, têm as taxas mais baixas.

Os dados do instituto europeu permitem também constatar que a taxa de pessoas que costumam recorrer ao chamado ‘home office’ cresceu 0,7%, no Luxemburgo, entre 2016 e 2017. Apesar da subida, o valor atual continua abaixo do pico de 14,1 registado em 2014.

Como na maior parte dos Estados-membros, também por cá há mais mulheres do que homens a recorrer ao teletrabalho, com 14,2% contra 11,4%, respetivamente.

Redação Latina