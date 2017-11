Luxemburgo entre seis países do euro cujos planos orçamentais não inquietam Bruxelas

O Luxemburgo integra o grupo de seis Estados-membros da zona euro cujos planos orçamentais para 2018 não acarretam riscos de incumprimento na opinião da Comissão Europeia.

Nos pareces emitidos na quarta-feria sobre os projetos dos países do euro, seis têm orçamentos que respeitam as exigências do Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC). Entre eles, o do Luxemburgo que não suscita qualquer inquietação a Bruxelas. Alemanha, Holanda, Lituânia, Letónia e Finlândia estão no mesmo caso.

O Orçamento do Estado luxemburguês para 2018 prevê um excedente orçamental de 333 milhões de euros (0,6% do PIB), uma dívida pública de 12,8 mil milhões de euros (22,7% do PIB) e um défice de 890 milhões de euros.

Ao inverso do Luxemburgo, Portugal está no grupo de seis Estados-membros da zona euro cujos planos orçamentais para 2018 acarretam riscos de incumprimento, na opinião da Comissão Europeia.

Portugal — juntamente com Bélgica, Itália, Áustria e Eslovénia — “apresentam risco de incumprimento das exigências do Pacto de Estabilidade e Crescimento para 2018”. A estes cinco países em risco de incumprimento junta-se um dos Estados-membros alvo de procedimento por défice excessivo (PDE): a França. A Grécia está excluída deste exercício, dado estar sob programa de ajustamento.

No caso da Bélgica e Itália, aumenta a preocupação de Bruxelas que teme que estes países não cumpram o critério de redução da dívida.

A Comissão Europeia pede a todos os países em risco de incumprimento que tomem as medidas necessárias para assegurar que o orçamento de 2018 vai respeitar o Pacto de Estabilidade e Crescimento.

Redação Latina / Agência Lusa