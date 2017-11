O Luxemburgo vai estar hoje sob alerta amarelo, devido ao vento forte.

As previsões do serviço luxemburguês de meteorologia, MeteoLux, apontam para ventos fortes em todo o país, com rajadas que deverão oscilar entre 60 e os 70 quilómetros por hora.

O alerta amarelo, o terceiro mais grave de uma escala de quatro, entra em vigor às 14:00 e termina às 20:00.

Redação Latina