O Luxemburgo está sob alerta amarelo devido à previsão de trovoada.

As previsões do serviço luxemburguês de meteorologia (MeteoLux) apontam para chuva e para a possibilidade de queda de granizo em alguns pontos do país.

O aviso amarelo, o terceiro mais grave de uma escala de quatro, está em vigor até às 16:00.

Redação Latina