Luxemburgo sob alerta laranja devido ao calor e concentração de ozono

O Luxemburgo vai estar hoje sob alerta laranja devido à previsão de calor.

As previsões do serviço luxemburguês de meteorologia (MeteoLux) apontam para temperaturas máximas a atingir os 36 graus. O alerta laranja vigora entre as 12:00 e as 21:00

As temperaturas altas, vão intensificar a formação de ozono, ou seja, são ultrapassados os níveis normais de concentração deste gás. Daí a Meteolux colocar todo o país em alerta amarelo.

Note-se que a elevada concentração de ozono pode tem um impacto negativo na saúde humana, sobretudo nos grupos considerados de risco, ou seja, idosos, crianças e pessoas com doenças respiratórias ou cardíacas.

Nestes dias deve-se limitar a atividade física intensa no exterior e evitar fumar e utilizar produtos que contenham solventes.

Redação Latina