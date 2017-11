Luxemburgo sobe nove lugares no ‘ranking’ da FIFA

A seleção luxemburguesa de futebol subiu nove lugares no ‘ranking’ da FIFA, continuando entre as cem melhores do mundo. Os ‘leões vermelhos’ ocupam agora o 84.º lugar da tabela – a melhor classificação de sempre –, de acordo com o ‘ranking’ hoje divulgado pelo organismo regulador da modalidade.

Já a seleção portuguesa de futebol manteve o terceiro lugar da lista, que continua a ser liderada pela Alemanha, atual campeã mundial.

Os cinco primeiros mantiveram as posições relativamente à classificação anterior, de 16 de outubro, com o Brasil a ocupar o segundo lugar, a Argentina o quarto e a Bélgica o quinto.

A Espanha subiu duas posições, para a sexta, em contraponto com a Polónia, que desceu do sexto para o sétimo posto, enquanto a Suíça escalou três lugares, reentrando para o ‘top ten’, para o oitavo, ultrapassando a França (nona) e o Chile (10.º).

Redação Latina (Foto: Agência Lusa)