Luxemburgo sobe três lugares no ‘ranking’ da competitividade – IMD

O Luxemburgo subiu três lugares no ‘ranking’ da competitividade estabelecido pela escola de gestão suíça IMD. Entre as 63 economias analisadas, o Grão-Ducado aparece este ano no 8° lugar da tabela.

Hong Kong ocupa a primeira posição, seguindo-se Suíça e depois Singapura. No outro extremo da lista, Brasil, Mongólia e Venezuela surgem como as economias menos competitivas do mundo.

Destaque, na edição deste ano da classificação, para os Estados Unidos que deixaram o ‘top 3’, caindo do terceiro para o quarto lugar.

A IMD elaborou também um ‘ranking’ sobre a competitividade digital, no qual o Luxemburgo ocupa o 20° lugar, tendo subido um lugar face ao ano passado. Nesta lista, Singapura, Suécia e Estados Unidos são os mais bem posicionados. Ucrânia, Mongólia e Peru, por seu lado, são os menos competitivos em termos digitais.

Redação Latina