Luxemburgo sobe três lugares no ‘ranking’ mundial de qualidade de vida

A cidade do Luxemburgo subiu três posições no ‘ranking’ mundial de qualidade de vida, revelado todos os anos pela consultora Mercer.

A capital do grão-ducado ocupa agora a 18.ª posição, à frente de cidades como Bruxelas, Paris, Londres, Barcelona ou Nova Iorque.

Viena (Áustria) assume a liderança pela nona vez consecutiva, seguida de Zurique (Suíça), Auckland (Nova Zelândia) e Munique (Alemanha).

O documento enviado pela Mercer destaca ainda que “oito das cidades do top 10 se situam na Europa”.

Por outro lado, as cidades com menor qualidade de vida são Bagdade, no Iraque (231.º lugar), Bangui, na República Centro-Africana (230.º) e Sana, no Iemén (229.º).

Redação Latina / Lusa