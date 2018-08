Luxemburgo tem os preços de carne mais elevados da UE

Comprar carne no Luxemburgo implica gastar mais do que em qualquer outro país da União Europeia (UE).

Dados divulgados hoje no site do Eurostat, referentes a 2017, mostram que os preços praticados no grão-ducado ficam 41% acima da média dos Estados-membros da UE.

Depois do Luxemburgo, aparecem Áustria e Dinamarca, onde os preços superam a média europeia em 38,8% e 38,3%, respetivamente.

A Polónia é o Estado-membro que apresenta os preços mais baixos, cerca de 43% abaixo da média do bloco europeu.

Redação Latina