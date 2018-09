O Luxemburgo tem os professores mais bem pagos da OCDE. O dado, que não é novo, aparece novamente em destaque na edição deste ano do relatório anual da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), ‘Education at a Glance 2018’.

Por exemplo, um professor do ensino secundário em início de carreira ganha, em média, 68 700 euros por ano. Trata-se de mais do dobro da média dos países da OCDE, que ronda os 29.200 euros anuais. Com 15 anos de experiência, um docente do secundário ganha mais de 94.600 euros por ano, ao passo que a média da OCDE não chega aos 40.500

A edição 2018 do relatório da organização revela também que a proporção de residentes licenciados tem vindo a aumentar na última década, sendo que a taxa de adultos com mestrado é duas vezes superior à média da OCDE.

Os dados divulgados hoje mostram ainda que o Luxemburgo lidera em matéria de investimento em ensino superior, investigação e desenvolvimento, disponibilizando cerca de 6.000 euros por estudante, acima da média de 3.775 observada na OCDE.

Redação Latina