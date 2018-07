Luxemburgo tem taxa de suicídios superior à média europeia

A taxa de suicídios no Luxemburgo é superior à média dos países da União Europeia (UE). Segundo dados divulgados hoje pelo Eurostat, o grão-ducado registou, em 2015, 14 suicídios por 100.000 habitantes. A média europeia é de 11.

Em números absolutos, e como já era sabido, 65 pessoas cometeram suicídio em 2015, no Luxemburgo. As vítimas são 46 homens e 19 mulheres.

Na comparação europeia, e ainda em números absolutos, a Alemanha é o Estado-membro onde mais pessoas se suicidaram em 2015, com 10.200 mortes. Logo a seguir aparecem França (9.200) e Polónia (5.400).

No entanto, o gabinete europeu de estatística sublinha que a comparação entre países deve ter em conta a estrutura populacional. Assim, com 30 suicídios por cada 100.000 habitantes, a Lituânia é o país da UE que apresenta a taxa mais elevada, seguindo-se a Eslovénia (21), a Letónia e a Hungria (ambas com 19). Chipre (4), Grécia (5) e Itália (6) surgem no outro extremo da tabela.

No conjunto dos países do bloco, cerca de 56.200 pessoas cometeram suicídio em 2015. Oito em cada dez casos dizem respeito a homens, sendo que 31% das vítimas têm entre 45 e 60 anos de idade.

Lembramos que o Luxemburgo tem um serviço dedicado à prevenção do suicídio. O site é o www.prevention-suicide.lu . Já a organização SOS Détresse pode ser contactada todos os dias através do número de telefone 45 45 45.

Redação Latina