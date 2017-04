Foto: CPM/Adam Scotti

O Luxemburgo é a terceira fonte de investimento direto estrangeiro no Canadá. Em 2015, esse investimento rondou os 43 mil milhões de euros. Em sentido inverso, o investimento canadiano no Grão-Ducado foi de 35 mil milhões de euros, em 2015.

Os números foram revelados pelo Governo, à margem da visita oficial do primeiro-ministro, Xavier Bettel, ao Canadá.

O líder do Executivo luxemburguês foi ontem recebido pelo seu hómologo canadiano, Justin Trudeau, em Ottawa, capital daquele país da América do Norte, para debater o reforço das relações políticas e económicas entre os dois países, no âmbito do Acordo Económico e Comercial Global Canadá-União Europeia.

Também ontem, as delegações luxemburguesa e canadiana assinaram um acordo na área da produção audiovisual, que promove o desenvolvimento das co-produções cinematográficas e televisivas entre os dois países.

A visita da comitiva luxemburguesa ao Canadá prossegue esta quinta-feira, em Toronto. A agenda inclui uma reunião com o ministro das Finanças canadiano, Bill Morneau.

Redação Latina