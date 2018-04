Luxemburgo transferiu 25 ME para os fronteiriços desempregados em 2017

O Luxemburgo gastou cerca de 25 milhões de euros (ME) em 2017 com os fronteiriços que perderam os postos de trabalho no grão-ducado, apesar de viverem na Alemanha, França, Bélgica e Holanda.

Os dados são ainda provisórios e foram divulgados pelo ministro do Trabalho, Nicolas Schmit.

A França é, de longe, o país vizinho para onde foi transferido mais dinheiro no ano passado (15,5 ME), seguida da Alemanha (4,9 ME), da Bélgica (4,2 ME) e da Holanda (181 mil euros).

Esta verba representa cerca de 10% das despesas do país com subsídios de desemprego. A título de exemplo, a despesa total foi de 287 milhões de euros em 2016.

Mais de 183 mil pessoas atravessam diariamente as fronteiras da Bélgica, Alemanha e França para trabalhar no grão-ducado. Os franceses são os mais numerosos (94 702), seguindo-se os belgas (44 535) e logo a seguir os alemães (44 311).

