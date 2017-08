Luxemburgo e três outros países alvo de fraude organizada com cartões de crédito

A Polícia Grã-Ducal e a Europol estão a investigar uma fraude organizada com cartões de crédito, que afetou o Luxemburgo, a Alemanha, a França e a Suíça. O caso remonta a 4 de fevereiro deste ano, mas só hoje foi divulgado pela Polícia Grã-Ducal. O valor roubado está estimado em “vários milhões de euros”.

A polícia adianta que “vários suspeitos desconhecidos terão acedido ilegalmente a um computador de um banco da África Central, copiando inúmeros dados de cartões de crédito”.

As fotografias dos suspeitos da autoria dos roubos no Luxemburgo podem ser consultadas no site da polícia, em police.public.lu.

Qualquer informação sobre a identidade ou paradeiro dos suspeitos deve ser comunicada às autoridades através do número de telefone 4997-6125 ou do e-mail fmp@police.etat.lu.

Redação Latina