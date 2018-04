Luxemburgo é um dos Estados-membros da UE com menos mulheres na área tecnológica

É uma das apostas para o futuro, mas continua a ser dominada por eles. Não há mulheres suficientes na área das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no Luxemburgo, seja nas empresas ou nas escolas e universidades. Pelo menos, é essa a conclusão a que chegamos se olharmos para os dados do Eurostat divulgados a propósito do Dia Mundial das Raparigas nas TIC, que se assinala hoje.

De acordo com o gabinete europeu de estatística, o grão-ducado tem a quinta taxa mais baixa de mulheres a trabalhar nesta área. A proporção ronda os 12,5%, bastante abaixo da média europeia de 17,2% e ainda mais longe dos 26,5% da Bulgária, que lidera nesta matéria.

O Luxemburgo também fica mal na fotografia quando olhamos para a presença feminina nos cursos e formações na área das TIC, já que a proporção não chega aos 10%. Apenas Holanda (6%) e Bélgica (8%) apresentam taxas inferiores à luxemburguesa. No outro extremo da lista, com as proporções mais elevadas, estão Bulgária (33%), Roménia (31%), Grécia e Suécia (ambas com 29%).

Os dados do Eurostat, referentes a 2016, mostram que, nesse ano, as mulheres representavam apenas 17,2% do total de trabalhadores da área das Tecnologias de Informação e Comunicação. No ensino, eram apenas 16,7% do total.

Redação Latina