O Luxemburgo vai acolher cinco migrantes do navio “Aquarius”, que chegou ontem ao porto de La Valetta, em Malta. O número foi avançado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, de acordo com a edição inglesa da RTL.

Com esta decisão, o Luxemburgo junta-se a Alemanha, França, Portugal e Espanha, que já se disponibilizaram para receber os migrantes do navio humanitário.

A maioria (73) dos 141 imigrantes a bordo do “Aquarius” são menores de idade e 70% são naturais da Somália e da Eritreia, mas também há cidadãos do Bangladesh, Camarões, Gana, Costa do Marfim, Nigéria, Marrocos e Egito.

Recorde-se que, no mês passado, o grão-ducado acolheu 15 pessoas que que se encontravam a bordo do navio Lifeline, que também desembarcou em Malta.

Redação Latina/Lusa