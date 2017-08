O Luxemburgo vai acolher mais um banco chinês. Trata-se do China Everbright Bank (CEB), que já recebeu luz verde para se implantar no grão-ducado, de acordo com uma nota publicada no site da Luxembourg for Finance. Com chegada do CEB, o país passa a contar com sete instituições bancárias chinesas.

A agência público-privada para o desenvolvimento da praça financeira destaca, na mesma nota que, a decisão vai fortalecer as operações do banco na Europa, confirmando, ao mesmo tempo, o papel do Luxemburgo enquanto porta de entrada dos bancos chineses no mercado europeu.

Ainda de acordo com a Luxembourg for Finance, o número de instituiçoes bancárias chinesas no país poderá subir em breve para oito, caso os reguladores dos dois países aprovem a vinda do Shanghai Pudong Development Bank para o país.

O Banco da China foi a primeira instituição bancária chinesa a implantar-se no Luxemburgo, em 1979. Depois, sucederam-lhe o Banco Agrícola da China, Bank of Communications, China Construction Bank, China Merchants Bank e o Banco Industrial e Comercial da China.

