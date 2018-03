Há previsão de vento forte para esta quarta-feira. Segundo o instituto luxemburguês de meteorologia, MeteoLux, o vento deverá soprar com alguma intensidade, com rajadas entre os 65 e os 75 km/h.

As previsões vão colocar o país sob alerta amarelo. O aviso abrange todo o território luxemburguês, entre as 18:00 e as 23:00.

Redação Latina