Luxemburgo vai ter formação profissional em português (C/ÁUDIO)

Já está. Cerca de uma década depois da reivindicação do sindicado OGBL e após dois anos de negociações entre governos, Luxemburgo e Portugal assinaram esta tarde um protocolo de cooperação para a realização de formação profissional em português no grão-ducado.

Um acordo destinado à formação dos desempregados, mas também à reconversão profissional e à validação de competências, como explicou hoje, no Luxemburgo, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro.

Não só os cursos serão ministrados em português como também as “provas” se farão na língua de Camões.

Há 16 anos que a lei luxemburguesa exige um diploma emitido pelo Instituto de Formação Setorial da Construção Civil. Uma certificação que serve para os operários progredirem no escalão profissional e que por consequência aumenta o ordenado do trabalhador. Mas o protocolo hoje ratificado abrange também um outro setor onde trabalham muitos portugueses: o das limpezas.

Este é um projeto-piloto que será seguido por uma comissão de acompanhamento e que será também avaliado mais tarde.

A execução do protocolo é garantida pelo dois governos. O Luxemburgo garante a logística e Portugal avança, por exemplo, com os manuais.

O acordo de cooperação para a concretização de cursos profissionais em português no grão-ducado foi assinado esta tarde pelo ministro do Trabalho português, José António Vieira da Silva, e pelo seu homólogo luxemburguês, Nicolas Schmit, no Castelo de Senningen.

Redação Latina