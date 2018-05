Luxemburgo vai ter ‘mediador escolar’ para resolver conflitos entre pais e escolas

O Luxemburgo vai ter um ‘mediador escolar’. Um novo cargo que visa a resolução de conflitos entre encarregados de educação e escolas nas áreas do abandono escolar, inclusão de alunos com necessidades educativas especiais e integração de crianças oriundas de um contexto de imigração. O projeto de lei sobre a matéria já recebeu luz verde por parte do Parlamento. Foi aprovado com os votos da maioria governamental. O ADR votou contra, enquanto os deputados do CSV e do déi Lénk se abstiveram.

Na prática, o mediador poderá intervir em situações em que a escola não ofereceu a formação adequada ou não agiu de acordo com a sua missão. Em causa estão também as situações em que os serviços tutelados pelo Ministério da Educação não respeitaram as leis, regulamentos e diretrizes em vigor.

Assim, os pais de alunos menores de idade, os alunos com mais de 18 anos e o pessoal docente (professores, diretores, educadores, etc.) poderão recorrer ao mediador, bastando para isso apresentar uma reclamação por escrito. No entanto, o recurso ao mediador, que é anónimo e confidencial, deve ser uma alternativa apenas para os casos em que já se tenha tentado encontrar um acordo.

Aí, o papel do mediador passa por apoiar, aconselhar e propor soluções aos queixosos. Além disso, terá também a responsabilidade de emitir recomendações aos serviços e escolas implicados. O objetivo é resolver o conflito de forma amigável.

Em situações pontuais, o mediador poderá também fazer recomendações ao ministro, de modo a melhorar o funcionamento dos serviços e estabelecimentos de ensino nos quais interveio. Terá também a responsabilidade de elaborar um relatório anual, a transmitir ao Governo e à Câmara dos Deputados e a publicar no site do Ministério da Educação.

