Luxemburgo volta a vencer na Liga das Nações

Dois jogos, duas vitórias. A seleção luxemburguesa de futebol voltou a vencer na Liga das Nações, desta vez no reduto da seleção de São Marino, por 3-0.

Maxime Chanot, aos nove minutos, Aurélien Joachim, aos 45+1, e Danel Sinani, aos 52, apontaram os golos desta partida do Grupo 2 da Liga D.

A vitória em São Marino acontece poucos dias depois de a equipa luxemburguesa ter goleado a Moldávia por 4-0. Resultados que colocam o grão-ducado na liderança do Grupo 2, com seis pontos, seguindo-se a Bielorrússia, com quatro, e depois a Moldávia, com apenas um. São Marino, que ainda não pontuou, está no último lugar.

Redação Latina (Foto: FLF)