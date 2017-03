LuxLeaks: Condenações menos duras para Deltour e Halet

Os arguidos do caso LuxLeaks foram hoje condenados a penas mais leves do que as da primeira instância.

Antoine Deltour foi condenado a seis meses de prisão, com pena suspensa, e a uma multa de 1 500 euros. O valor da multa não foi alterado mas a pena de prisão foi reduzida para metade.

Raphaël Halet, outro ex-funcionário da consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) foi condenado ao pagamento de uma multa de mil euros. Na sentença de junho de 2016 tinha sido punido com nove meses de prisão, com pena suspensa.

Por sua vez, o jornalista Edouard Perrin voltou a ser absolvido.

O veredito final foi conhecido esta tarde no Campus de Justiça (Cité Judiciaire), na cidade do Luxemburgo.

Os três homens responderam perante os juízes por terem revelado documentos secretos da PWC, que provaram que o Governo luxemburguês concedeu acordos fiscais a inúmeras multinacionais, entre 2002 e 2010.

No caso, conhecido por LuxLeaks e que levou lançadores de alerta a tribunal, pela primeira vez, os antigos funcionários da PWC divulgaram documentos confidenciais da consultora transmitidos ao jornalista Perrin, que foram alvo de uma reportagem televisiva.

Redação Latina