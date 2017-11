Luxleaks volta ao tribunal

O processo Luxleaks voltou à barra dos tribunais. Os lançadores de alerta Antoine Deltour e Raphaël Halet recorreram da sentença do julgamento anterior para o Tribunal de Cassação.

Este tribunal não tem como objetivo julgar o processo, mas antes verificar a correta aplicação da lei e o respeito pelas regras durante os julgamentos anteriores.

Deltour e Halet recorreram a este tribunal depois de terem sido condenados em primeira e segunda instâncias. Esta é mais uma etapa num processo que vai continuar: se o tribunal anular o julgamento, o processo regressa à fase de recurso, se não, a solução será o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem.

Recorde-se que Deltour e Halet copiaram milhares de páginas de informações sobre centenas de acordos fiscais feitos entre o Estado luxemburguês e multinacionais através da consultora PricewaterhouseCoopers. Estes acordos permitiam que as empresas pagassem montantes de imposto muito reduzidos no Luxemburgo, com taxas próximas de zero.

A decisão do Tribunal de Cassação será conhecida a 11 de janeiro.

