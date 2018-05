A ministra da Saúde, Lydia Mutsch, fala hoje na Assembleia Mundial da Saúde (AMS), que decorre desde ontem no Palácio das Nações, em Genebra, na Suíça.

No ano em que se assinala o 70.º aniversário da Organização Mundial de Saúde (OMS), a Assembleia é consagrada ao tema da “Saúde para todos”, isto é, o acesso de todos os cidadãos a serviços de saúde básicos de qualidade, sem que isso implique dificuldades financeiras.

Na sua intervenção, a ministra da Saúde do Luxemburgo irá anunciar os três projetos concretos do país em prol do acesso universal aos cuidados de saúde.

A Assembleia Mundial da Saúde – o principal órgão de decisão da OMS – reúne desde ontem as delegações dos 194 Estados-membros da organização.

