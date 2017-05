Tabaco mata mil pessoas por ano no Luxemburgo (C/ÁUDIO)

O consumo de tabaco mata mil pessoas por ano no Luxemburgo. O número não é novo, mas é lembrado hoje no âmbito do Dia Mundial Sem Tabaco.

Cancro, acidentes vasculares cerebrais e enfartes do miocário são alguns dos problemas mais frequentes associados ao tabagismo, alerta a diretora da Fundação Cancro, Lucienne Thommes.

Segundo os últimos dados da Fundação Cancro, a taxa de fumadores no Luxemburgo rondava os 20% em 2016, registando-se uma queda de apenas 1% face ao ano anterior. A líder da fundação sublinha também que está em alta o número de casos de cancro do pulmão entre as mulheres.

Escusando-se a comentar o reforço da lei anti-tabaco, que será votado amanhã no Parlamento, Lucienne Thommes adianta, no entanto, que há ainda “muito a fazer”.

No Dia Mundial Sem Tabaco, a diretora da Fundação Cancro pede aos fumadores que abandonem o vício e apela ao jovens para que não comecem a fumar.

Escutámos aqui a mensagem da diretora da Fundação Cancro, Lucienne Thommes, no Dia Mundial Sem Tabaco.

Redação Latina