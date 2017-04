Lydia Mutsch quer “proteger a saúde dos menores” com a nova lei antitabaco (C/ÁUDIO)

“Proteger a saúde dos menores”. É este o principal objetivo da ministra da Saúde com a implementação da nova lei antitabaco. A legislação consiste na transposição de uma diretiva europeia, que já devia ter entrado em vigor.

Algumas das medidas passam pela proibição de fumar em parques infantis e em carros que transportem menores de 12 anos de idade. Ouvida pela Rádio Latina, a ministra da Saúde, Lydia Mutsch, sublinhou que o projeto de lei incide sobretudo na prevenção, lembrando que 70% dos fumadores experimentam o primeiro cigarro antes dos 18 anos de idade.

A diretiva europeia estipula também novas regras em relação aos maços de tabaco. Por cá, já começaram a ser vendidos maços com imagens que alertam para os malefícios do tabaco.

A ministra da Saúde está convicta de que a lei será votada ainda antes do Verão.

Aguarda-se agora o parecer do Conselho de Estado, para que o texto possa ir a votos. A lei deverá incluir também a proibição de fumar em pavilhões desportivos, na presença de menores de 16 anos. A nova lei regulamenta ainda o uso do cigarro eletrónico, que será interdito em espaços públicos fechados, à imagem do que já acontece com o cigarro normal.

Redação Latina