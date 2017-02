Madonna é autorizada e vai adotar gémeas

A justiça do Malawi concedeu autorização a Madonna para adotar mais duas crianças daquele país africano.

Mlenga Mvula, porta-voz do tribunal de Lilongwe, confirmou à France Press que a cantora “obteve o direito de adotar duas crianças”, adiantando que as gémeas vêm de um orfanato em Mchinji, na fronteira com a Zâmbia. O que até agora não passa de rumores fica assim confirmado pela mesma fonte judicial que adianta que os “procedimentos necessários para saírem do país já estão tratados”.

As duas meninas de quatro anos, Esther e Stella, gémeas, vêm do mesmo orfanato que David Banda e Mercy James, duas outras crianças orfãs adotadas também por Madonna, em 2006 e 2009, respetivamente, e também estas nascidas na cidade de Mchinji (centro-oeste), que pertence ao Malawi, um dos países mais pobres do mundo.

A adoção das gémeas está a suscitar críticas de várias organizações não-governamentais presentes no país:

“Ela deveria ter uma abordagem diferente, ajudando as famílias pobres com crianças ao invés de as adotar”, disse Maxwell Matewere, o diretor da organização não-governamental (ONG) “Olhos para as Crianças”, à AFP.

“A maioria das famílias adoraria criar os seus filhos em casa se tivesse apoio financeiro”, acrescentou. Para Ken Mhango, o diretor no Malawi da Rede Africana para a Proteção e a Prevenção de Abuso Infantil (ANPPCAN), citado pelo Observador, a cantora dá “a impressão que no Malawi há um mercado de crianças pobres prontas para serem adotadas.”

De acordo com a decisão da justiça, consultada hoje pela AFP, Madonna sentiu-se na “obrigação” de adotar as duas gémeas. Segundo a juíza Fiona Mwale, que concedeu a permissão de adoção, o trabalho de Madonna nos orfanatos fê-la sentir “obrigada a preencher o vazio na vida” das crianças e “abrir a sua casa”, refere o Observador.

Madonna criou há 11 anos uma fundação no Malawi, “Raising Malawi”, que ajuda os órfãos do país e a construir hospitais no país.