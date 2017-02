Madonna banida de um estado norte-americano

A HITS 105, uma rádio do estado norte-americano do Texas, decidiu banir todas as canções de Madonna por tempo indefinido após as declarações desta na Marcha das Mulheres, em Washington, no passado sábado.

Recorde-se que Madonna afirmou, durante o seu discurso, já ter pensado “em fazer explodir a Casa Branca”, o que provocou algumas reações negativas da parte de setores mais conservadores, conforme noticiou a Blitz.



Para esta rádio, proibir Madonna “é um ato de patriotismo”. “Sentir-nos-íamos mal se passássemos canções da Madonna, e lhe pagássemos royalties, depois de ela expressar sentimentos anti-Americanos”, afirma.

A HITS 105 pede, ainda, às demais rádios que sigam o seu exemplo, de forma a “enviar uma mensagem económica” a Madonna. Veja o discurso completo no vídeo em baixo.

