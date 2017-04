Madonna candidata a rainha da ‘duck face’

Madonna publicou um grande plano da sua ‘duck face’ no Instagram gerando uma onda de boas reações.

A rainha da pop de 58 anos partilhou, com os seus mais de nove milhões de seguidores, os seus lábios carnudos no famoso ‘bico de pato’ e o vídeo publicado foi do agrado da grande maioria com mais de 400 mil visualizações e quase 1.500 comentários.

A boa disposição da cantora é notória, entre caretas e expressões brincalhonas, e os seus seguidores manifestaram-se comentando de variadas maneiras sendo que uma coisa é certa, eles acham-nos ‘sexy’ e ‘kissy’.

Veja o vídeo da ‘duck face’ Madonna em baixo: