Madonna compra casa de sonho em Lisboa

A compra de uma quinta, na Serra de Sintra, a cerca de 30 quilómetros de Lisboa, pela Madonna, está a correr mundo.

O palacete data do século XVIII e mistura estilos decorativos com traços chineses até árabes. O facto da propriedade ter uma mística, refere o Notícias ao Minuto, é algo que agrada a Madonna, em particular pelas suas ligações à Cabala.

Ao todo, são 2,2 hectares e uma área edificada de 1840 metros quadrados. Dispõe de sete quartos, cinco casas de banho, três salas de estar e um local para o jardineiro viver tendo em conta que a manutenção dos jardim é de primordial importância.

Encontrava-se desabitada há muitos anos e serão precisas obras de recuperação.

A compra ainda não foi confirmada de forma oficial, mas a notícia que correr é que a propriedade foi vendida a Madonna por sete milhões de euros.

(Foto principal: Tocult / Fotos palacete: Serra de Sintra / História de Portugal)