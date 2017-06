Madonna continua com o Benfica no pensamento

Depois de ter passado uns dias em Portugal e ter publicado várias fotografias dos filhos com as camisolas do clube da Luz vestidas, Madonna volta a manifestar-se sobre o Benfica e desta vez é ela quem veste de vermelho.

A cantora partilhou uma fotografia na sua conta de Instagram com a camisola do SLB vestida mas não deixou quaisquer pistas sobre em local do mundo se encontra neste momento.

Recorde-se que Madonna esteve em Portugal durante uma semana com os filhos onde gerou rumores de que iria comprar casa por lá.