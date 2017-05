Madonna parece muito interessada em Portugal

Os dias passados de Madonna e família por Lisboa têm dado muito que falar.

Inicialmente, a cantora publicou fotografias com os filhos no Oceanário, em Lisboa. Depois, David Banda, um dos seus filhos, trinou com a equipa sib-12 do Benfica. Na passada quinta-feira, Madonna esteve no Liceu Francês a conhecer as instalações e as condições de inscrição no estabelecimento de ensino.A cantora poderá querer que os seus filhos, David e Mercy, de 11 anos, e as gémeas Esther e Stella venham a frequentar a escola.

Entretanto, de acordo com o Correio da Manhã, a norte-americana está instalada na suite presidencial do Hotel Ritz, em Lisboa, onde paga a módica quantia de 15 mil euros por noite.

A mesma publicação avança ainda que Madonna tem aproveitado a estada em Portugal para ver casas de luxo.