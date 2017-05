Madonna e Phil Collins interessados na mesma propriedade em Lisboa

Madonna e Phil Collins disputam o mesmo imóvel de luxo. Se Madonna já tem andado por Lisboa, o vocalista dos Genesis deverá chegar brevemente.

Que Madonna tem estado e manifestado muito interesse por Portugal levando a que os rumores se tornem sérios quando se considera que Madonna faça intenções de se mudar para Portugal, desde visitando, inscrevendo e vestindo os filhos com a indumentária do Benfica, como andando, inclusive, à procura de uma mansão para viver já não é novidade, agora que Phil Collins também esteja na corrida para comprar o mesmo palácio situado na rua das Flores, no Chiado, em Lisboa é que não estaria nos planos da artista.

A notícia é avançada pela Flash! citada pela Blitz que acrescenta que o valor peido pela propriedade ronda os 25 milhões de euros.

Acompanhada por vários consultores imobiliários, esta casa foi uma das visitadas pela cantora durante a sua estadia por Portugal – outras foram uma na Lapa, Rua da Junqueira e em Sintra, a Quinta do Vinagre -, mas, segundo refere aquela primeira publicação, Madonna poderá não ter ficado completamente interessada na casa. Agora é a vez de Phil Collins ir a Portugal analisá-la.

A cantora, que “encomendou” uma casa de grandes dimensões na cidade de Lisboa, pretende ainda adquirir uma quinta com cavalos nas redondezas da capital.