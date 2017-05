Madonna veste filhas com camisolas do Benfica

Madonna partilhou nas redes sociais uma foto das suas filhas vestidas com a camisola do clube encarnado.

Nos últimos dias muito se tem falado sobre o interesse de Madonna por Portugal, contando que a artista tenha verdadeira intenções de se mudar para Lisboa.

Uma das provas poderá ser um dos filhos, David Banda, de 11 anos, poder treinar no Benfica. Madonna partilhou uma foto dele também vestido “à Benfica”.

Na sua página de Instagram aparecem as filhas [adotivas], Estere e Stella, vestidas com as camisolas do clube. “Onde a vida começa” foi a frase que Madonna incluiu na legenda (veja em baixo).

Correm ainda rumores de que a cantora estará a ponderar comprar uma propriedade em Lisboa.