Mãe embriagada em brutal despiste com bebé no carro

Uma mulher, fortemente alcoolizada, envolveu-se num aparatoso acidente com o seu filho, com apenas um ano e meio, dentro do carro.

O episódio aconteceu no passado dia 12 de dezembro, em Peterborough, em Inglaterra, mas só há poucos dias as imagens foram tornadas públicas.

A condutora lançou o carro pelo ar a alta velocidade quando galgou uma rotunda em plena estrada nacional. Dentro do carro seguiam mãe, de 32 anos, e filho, com apenas 19 meses de vida, que sofreram apenas ferimentos ligeiros.

O acidente [com imagens incríveis] foi filmado por uma câmara instalada no pesado que seguia no mesmo sentido, segundo a BBC.

Quando chegaram as autoridades, a condutora recusou-se a ser submetida ao teste de alcoolemia. Foi levada para o hospital onde as análises ao sangue confirmaram que a mulher apresentava uma taxa três vezes superior ao limite legal. Dentro do carro em que seguiam, as autoridades encontraram uma garrafa de vodka.

Tania Chikwature foi julgada e condenada a 26 semanas de prisão por condução perigosa, conforme relata o Notícias ao Minuto, e a 12 semanas por condução sob efeito de álcool. Está proibida de conduzir por um período de três anos.

Atenção: vídeo pode conter imagens que podem chocar pessoas mais sensíveis

Veja o vídeo [duração 1:17] apresentado a seguir, e mais abaixo, o vídeo completo [duração 2:39]