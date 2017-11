“A mãe é que sabe” abre quinzena do cinema português, no dia 10

O filme “A mãe é que sabe” abre, na próxima sexta-feira, mais uma quinzena de cinema português no Luxemburgo, com entrada livre. A película, de Nuno Rocha, é projetada no cinema Utopia, às 18:30.

A organização da quinzena do cinema luso envolve vários parceiros, ou seja, a Embaixada de Portugal, o Centro Cultural Português – Camões, os cinemas Utopia e Kinepolis e o museu MUDAM.

Programa completo (10-19 novembro):

-“A mãe é que sabe”, de Luís Rocha, no dia 10, às 18:30, no cinema Utopia,

-curtas metragens de animação, dia 11, às 17.00, no Centro Cultural Português – Camões,

-”Volta à Terra, de João Pedro Plácido, no dia 12, às 17:00, no Centro Cultural Português – Camões,

-”Al Berto, uma vida errante”, de Pedro Caldas, no dia 12, às 19:00, no Centro Cultural Português – Camões,

-”A Morte de Carlos Gardel”, de Solveig Nordlund, no dia 13, às 19:00, no cinema Utopia,

-”Florbela”, de Vicente Alves do Ó, no dia 14, às 19:00, no cinema Utopia,

-”Canção de Lisboa”, de Pedro Varela, no dia 15, às 19:00, no cinema Kinepolis,

-Ornamento e Crime”, de Rodrigo Areias, no dia 16, às 19:00, no cinema Utopia,

-três curtas metragens selecionadas para o Festival de Cannes deste ano – “Coelho Mau”, de Carlos Conceição, Água Mole”, de Alexandra Ramires e Laura Gonçalves, e “Farpões Baldios”, de Marta Macedo – no dia 17, a partir das 19:00, no cinema Utopia,

-Documentário ”Amadeo de Souza-Cardoso, Le Dernier Secret de l’Art Moderne”, de Christophe Fonseca e Frédéric Wilner, seguido da instalação vídeo “Tour d’Horizon”, de Nuno Cera, no dia 18, a partir das 17:00,

-Documentário ”Paula Rego, Histórias & Segredos”, de Nick Willing, no dia 19, no MUDAM, às 14:00.