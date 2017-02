Maior parte do jornalismo no Luxemburgo é “rigoroso” – Conselho de Imprensa (C/ÁUDIO)

A identidade de vítimas mortais de acidentes ou de alegados suspeitos de crime tem surgido em notícias da comunicação social do Luxemburgo. Uma tendência que não é generalizada, mas que contraria o código deontológico dos jornalistas.

Alguns órgãos de comunicação social divulgaram, recentemente, a identidade da vítima mortal do acidente ferroviário de 14 de fevereiro último. Num outro caso, houve alguma imprensa a revelar o nome e a fotografia do alegado homicida de uma portuguesa de Bonnevoie assassinada em meados de janeiro, dando-o como o principal suspeito da morte da jovem de 25 anos, quando o Ministério Público não tem, até à data, nenhum arguido.

A Rádio Latina falou com o Conselho de Imprensa do Luxemburgo para lembrar algumas regras do jornalismo que são, por vezes, desconhecidas do grande público e ignoradas por alguns profissionais.

Questionado sobre o estado atual do jornalismo no Grão-Ducado, o secretário-geral do Conselho de Imprensa, Roger Infalt, qualifica-o como “rigoroso”, reconhecendo a existência de alguma imprensa sensacionalista.

Roger Infalt considera que a informação tem tendência a perder qualidade face à proliferação das redes sociais e do ‘online’.

“O jornalista precisa de tempo para procurar, analisar e escrever uma notícia. Ora, na maior parte dos casos, esse tempo não lhe é concedido”, critica o secretário-geral do Conselho de Imprensa.

Infalt aponta o dedo aos editores que exigem, cada vez, mais produção noticiosa, com menos meios e em períodos de tempo cada vez mais reduzidos.

Para Roger Infalt, o grande público tem de ser sensibilizado para o facto de que a primeira notícia a ser publicada não significa que é a que tem mais qualidade.Segundo o código deontológico dos jornalistas, a publicação de fotografias, da identidade de vítimas ou de alegados suspeitos só é autorizada com o acordo das pessoas visadas ou das autoridades judiciais.A liberdade de imprensa tem alguns limites, sublinha Roger Infalt, em nome da classe jornalística.

Roger Infalt alerta para alguns erros cometidos por órgãos de comunicação social, nomeadamente a revelação da identidade de pessoas suspeitas da prática de crimes, antes de qualquer confirmação.

Informação versus sensacionalismo é o tema do LINHA ABERTA desta quinta-feira. O programa de opinião pública da Rádio Latina vai para o ar às 11:30.

Redação Latina