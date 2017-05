Maior parte dos acidentes graves acontece no Verão

Ao contrário do que se poderia pensar, não é no inverno que se registam mais acidentes de viação graves.

A estação do ano mais fértil, nesta sinistralidade, é o verão.

No ano passado, 31% dos acidentes com feridos graves e 8% dos acidentes mortais ocorreram no verão.

O outono está no segundo lugar, na ocorrência de acidentes graves, com 10 mortos (34%) e 60 feridos graves (26%).

Curiosamente a estação do ano com menos ocorrências foi o inverno, com sete mortos (24%) e 39 feridos graves (17%).

Globalmente, a sinistralidade nas estradas luxemburguesas fez 32 mortos e 249 feridos graves, em 2016.

Redação Latina