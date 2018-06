Maioria da população quer conhecer futuras alianças antes das eleições

O Luxemburgo vai a votos a 14 de outubro deste ano. Antes de se dirigirem às urnas, os eleitores querem conhecer as intenções dos partidos sobre futuras coligações governamentais. É isso que revela a sondagem Politmonitor, realizada pelo instituto TNS Ilres, a pedido do Wort e da RTL.

Sessenta e oito por cento dos inquiridos gostariam de saber, previamente, de forma inequívoca, que tipo de alianças é que forças partidárias admitem fazer. Entre os mais jovens, dos 18 aos 24 anos, a percentagem sobe para os 80%. Para os que têm mais de 65 anos a taxa é de 60%. Já 61% dos sondados querem ver o Partido Cristão Social num futuro Governo de coligação.

A percentagem cai para 58% no caso dos Verdes, para 53% no que diz respeito aos socialistas e apenas 46% dos inquiridos aprovam um governo de coligação com os liberais do primeiro-ministro, Xavier Bettel.

Os dois partidos com menor representação parlamentar, os conservadores do ADR, com 21%, e o déi Lénk (a Esquerda), com 22%, estão fora das preferências dos eleitores.

Por outro lado, continua a crescer o número de residentes que acredita que a atual coligação governamental DP/LSAP/os Verdes controla a situação do país. Sessenta e oito por cento dos eleitores dá nota positiva ao Governo, contra 66% na sondagem de dezembro último.

A sondagem Politmonitor revela ainda que os cristãos-sociais do CSV são os que inspiram mais confiança aos eelitores. Apesar de uma ligeira quebra de confiança, o CSV tem 34% de opiniões favoráveis. O DP aparece em segundo lugar com 15%, a par dos socialistas. Os Verdes têm a confiança de 10% dos sondados.

Redação Latina/Contacto