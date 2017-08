A maioria das mulheres no Luxemburgo tem o primeiro filho depois dos 30. Em 2015, 54,1% das mulheres que deram à luz pela primeira vez tinham entre 30 e 39 anos de idade, segundo dados do Eurostat.

O grão-ducado figura assim entre os Estados-membros com as maiores taxas de mulheres que dão à luz pela primeira vez entre os 30 e os 39 anos, aparecendo apenas depois da Espanha (61,6%), Grécia (67,2%) e Irlanda (57%).

Globalmente, cerca de 47% das mulheres que tiveram o primeiro filho em 2015 na União Europeia (UE) estavam na casa dos 20, ao passo que 45% tinham 30 anos ou mais. Quatro por cento eram adolescentes e as restantes 4% tinham mais de 40 anos. Em média, as mulheres do espaço comunitário tinham 29 anos aquando do primeiro parto.

Os dados do Eurostat dão ainda conta do número de bebés nascidos de mães adolescentes. No Luxemburgo, não há registo de meninas que, em 2015, tenham tido o primeiro filho entre os 10 e os 14 anos – um dos grupos etários tidos em conta pelo gabinete europeu de estatísticas.

Em contrapartida, houve 67 casos de adolescentes que tinham entre 15 e 19 anos quando deram à luz pela primeira vez. Feitas as contas, a taxa de adolescentes que tiveram o primeiro filho nestas idades ronda os 2%, um valor abaixo da média europeia de 4%.

Por outro lado, 12 mulheres tiveram o primeiro filho depois dos 45 anos. Duas delas tinham mais de 50.

Redação Latina