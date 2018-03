Maioria dos estrangeiros no Luxemburgo são donos da casa onde vivem

Mais de metade dos estrangeiros no Luxemburgo são donos da casa ou apartamento onde vivem. É pelo menos isso que revela um estudo do Eurostat sobre a matéria, divulgado no site do gabinete europeu de estatística.

Os dados são referentes a 2016 e têm como base entrevistas a adultos entre os 20 e os 64 anos. Ora, por cá, segundo o Eurostat, 56,6% dos estrangeiros com essas idades são proprietários das suas habitações.

Mesmo assim, a proporção de luxemburgueses proprietários é mais elevada, superando ligeiramente os 86%.

Em ambos os casos, as taxas de estrangeiros e luxemburgueses donos das suas casas e apartamentos é superior às médias europeias, que são de 30,1% e 70,6%, respetivamente.

Redação Latina