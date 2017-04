Maioria dos residentes está satisfeita com pertença à UE – Eurobarómetro

A esmagadora maioria dos residentes do Luxemburgo está satisfeita com a União Europeia (UE). Segundo uma nova sondagem do Eurobarómetro, realizada entre 18 e 27 de março, 85% das pessoas sondadas no Grão-Ducado qualificam de “positiva” a pertença do país ao bloco europeu.

A taxa faz do Grão-Ducado o Estado-membro “mais satisfeito” com a pertença ao espaço comunitário, já que no conjunto da UE essa percentagem ronda os 57%. Trata-se aqui, mesmo assim, de um aumento de quatro pontos percentuais face ao último inquérito, realizado em setembro de 2016, e é também um regresso aos valores anteriores à crise financeira.

No campo geopolítico, marcado por questões como a instabilidade no Médio Oriente, a eleição de Donald Trump e o ‘Brexit, 82% das pessoas sondadas por cá defendem uma ação europeia comum, em detrimento de uma ação individual. 75% gostaria que a UE tivesse uma maior intervenção para fazer face aos desafios atuais, como a luta contra o terrorismo.

A sondagem mostra também que 80% dos residentes qualificam de “significativas” as desigualdades sociais, enquanto 70% temem que essas disparidades se acentuem ainda mais nos próximos cinco anos.

O Grão-Ducado aparece, no entanto, como um dos mais otimistas no que à crise financeira diz respeito. Quarenta e cinco por cento dos inquiridos consideram que o país já está numa fase de retoma do crescimento. No conjunto dos Estados-membros, apenas um em cada cinco europeus considera que o bloco entrou numa fase de relançamento económico.

